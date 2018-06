Dupla do 1.º de Maio é campeã nacional

A dupla Gonçalo Gomes/Marco Rodrigues (1.º de Maio) conquistou ontem o título de campeã nacional de juniores de ténis de mesa, na variante de pares masculinos. Este foi o resultado de maior destaque alcançado pela comitiva madeirense presente em Lamego, no ‘nacional’ de iniciados e juniores.

O par madeirense derrotou na final David Bessa (Juncal)/Sebastião Lages (Guilhabreu) por 3-2 (11-5, 5-11, 7-11, 12-10 e 11-8), que ilustram bem o equilíbrio registado.

Este foi o único título conquistado pela Madeira, não obstante diversos atletas terem marcado presença nas fase decisivas das provas.

Na prova de singulares de juniores, destaque para o segundo lugar de Vítor Amorim (São Roque), enquanto Gonçalo Gomes e Samuel Silva (São Roque) partilharam o terceiro posto.

Em iniciados, Hugo Pereira (Galomar) atingiu os quartos-de-final de masculinos, o mesmo sucedendo com a sua colega de equipa Marta Silva em femininos.

Nas provas de pares juniores, além do título já destacado, referência para o segundo lugar de Vítor Amorim, fazendo dupla com Raquel Martins (Ala de Gondomar) e para o terceiro posto de Tomás Ferreira (ACM Madeira)/Catarina Calaça (São Roque) em pares mistos.

Quanto aos iniciados, a dupla Matias Ascenço/Santiago Remesso (CTM Santa Teresinha) não conseguindo ultrapassar os quartos-de-final, ao passo que Marta Silva (Galomar), em dupla com Rita Vale (Alvito), foram terceiras. Já Andreia Batista (CTM Ponta do Sol), em par com Sofia Bettencourt (Alvito), ficou-se pelos quartos-de-final.