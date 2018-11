É já hoje que se realiza a festa do quarto aniversário do Dubai Club, na Rua do Favila, no Funchal. O evento comemorativo do é composto por um ‘welcome drink’ servido a partir das 23 horas, seguindo-se a atuação da dupla composta pelo DJ Piridelmar e por Gustavo Cubanitos, ambos detentores do êxitos ‘Mami Dime’ e ‘Decision’.

Sobre Piridelmar trata-se de um DJ que ganhou a denominação...