O Marítimo ainda não apresentou, esta temporada, o equipamento principal oficial com que vai jogar na Liga e nas outras provas oficiais em que está inserido. Ao longo das quatro primeiras jornadas no campeonato português e ainda no primeiro jogo de apuramento para a Taça da Liga (frente ao Desportivo de Mafra) os verde-rubros jogaram com os novos equipamentos alternativos; um de...