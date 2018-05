Duas residências assaltadas nos Canhas

Duas habitações, localizadas no concelho da Ponta de Sol, foram alvo de furto, no início deste mês, sendo que os meliantes conseguiram levar elevados valores em artidos dessas casas.

Estes furtos encontram-se a ser investigados pela Polícia de Segurança Pública e, ao que tudo indica, terão ocorrido no mesmo dia.

Foi no sítio do Pomar, nos Canhas e através do mesmo método que as casas ficaram sem algum do seu recheio. Os meliantes conseguiram arrombar as portas de cada uma das habitações, colocando-se no seu interior.

Segundo foi possível apurar, do interior de uma das casas, que será utilizada como casa de campo pelos proprietários, foram levados vários objectos antigos e, por isso com algum valor, como é o caso de balanças de merceria, foles antigos e candeeiros a petróleo. Além destes objectos, foram também subtraídos artigos vinculados à produção ou armazenamento de aguardente, como barris, garrafas e recipientes para vinho.

Já uma outra habitação nas imediações, também foi alvo de furto, após os meliantes arrombarem uma das entradas da habitação. Do seu interior foram capazes de levar um televisor, avaliado em cerca de mil euros, bem como uma cruz em prata e várias malas de viagem.