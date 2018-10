Duas ‘pérolas’ de mil milhões

Cerca de 6.500 turistas visitaram a Madeira ontem, dia marcado pela escala de dois gigantes mundiais do mercado de cruzeiros, ‘Mein Schiff 1’ e ‘Costa Pacifica’, dois paquetes de ‘gerações’ distintas que têm no valor comercial um denominador comum. Em termos de investimento na indústria naval, representam, no conjunto mil milhões de euros (500 milhões cada), quase tanto quanto o...