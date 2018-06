Duas listas disputam direcção do Liceu

Ana Isabel Freitas e Carlos Pontes encabeçam as duas listas concorrentes ao Conselho Executivo da Escola Secundária de Jaime Moniz com as eleições a se realizarem no dia 21 deste mês.

A primeira, Ana Isabel Freitas, representa a lista de continuidade, com a saída de Jorge Moreira, que esteve à frente dos destinos do Liceu durante cerca de 30 anos. Por seu lado, Carlos Pontes pretende dar “uma nova aragem” à escola, pois acredita que há muito para melhorar.

Assim, a experiência de três dos membros da lista de Ana Isabel Freitas, que desempenharam funções como vice-presidentes da instituição, é apontada como um factor preponderante para o bom trabalho. Quando questionada sobre o decréscimo do número de alunos inscritos no Liceu, a actual vice-presidente do Conselho Executivo afirma que o número de alunos se tem mantido.

A verdade é que uma das prioridades da Lista A passa por aumentar o espaço disponibilizado aos alunos e docentes. “O grande número de alunos levou-nos a reduzir esses espaços de lazer e estudo, mas o objectivo para os próximos quatro anos passa por aumentar essas áreas”, explica.

Além de Ana Isabel Freitas, fazem parte desta lista Doroteia Teixeira, Francisco de Sousa, Odílio Freitas e Maria Zita Carvalho.

Apesar de reconhecer que a actual direcção se tenha esforçado, Carlos Pontes acredita que é possível fazer mais. Para o professor de Física e Química é necessária uma modernização do Liceu, nomeadamente no que diz respeito a recursos. “Queremos que o corpo docente e os alunos sintam a escola como sua”, afirmou Carlos Pontes ao DIÁRIO.

Além disso, o docente acredita que é preciso perceber o porquê de o número de matrículas na ‘Jaime Moniz’ estar a decrescer. “Tem interesse tentar perceber o que está na origem deste decréscimo de inscrições”, salienta, acrescentando que o Liceu está a deixar de ser a primeira opção de muitos estudantes.

A lista conta ainda com Maria Irene Alves, Hélder Teixeira, Adriana Ladeira e Fernanda Freitas.