Duas listas avançam no Naval

O advogado com pós-graduação em Desporto, António Fontes, e o economista João Paulo Sousa são candidatos a presidentes da direcção do Clube Naval do Funchal. A formalização das candidaturas foi feita ontem. As eleições vão assim voltar a ser renhidas num clube que entra agora na fase decisiva do processo de substituição de Mafalda Freitas, que completa agora dois mandatos iniciados em 2010.

Segundo apurou o DIÁRIO, António Fontes inclui na sua lista o ex-governante Sérgio Marques que é candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral. Propõe o gestor Jorge Veiga França para a presidência do Conselho Fiscal, órgão que também conta com a prestação da economista Filipa Jardim Fernandes. O arquitecto Paulo David é o nome sugerido para Comodoro.

‘Clube Naval do Funchal - ética, responsabilidade, inovação’ é o lema do projecto que em breve será mediatizado mas que, pelo que sabemos, surge com “lista equilibrada e a respeitar a paridade”.

A lista encabeçada por João Paulo Sousa propõe Eduardo Freitas para a Mesa da Assembleia Geral e Gonçalo Sousa para o Conselho Fiscal. Rui Jorge Velosa é o nome proposto para Comodoro.

Inicialmente Marco Noronha, sócio 4981 da colectividade, liderou esta candidatura. Mas, ao que apurámos, já não faz parte da mesma devido a um imbróglio jurídico.

João Paulo Sousa tem como experiência associativa o facto de ter sido vogal da Assembleia Geral na Ordem dos Economistas, era Eduardo Jesus o presidente.

A eleição dos titulares dos órgãos sociais do Clube Naval do Funchal para o quadriénio de 2018-2022 está marcada para 11 de Junho.

A votação decorrerá entre as 10h30 e as 19 horas. As candidaturas para as eleições, ou listas eleitorais, foram apresentadas até ontem ao presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Deviam ser subscritas por um mínimo de cinquenta sócios efectivos, no gozo de todos os seus direitos, e com pelo menos de dois anos de filiação associativa na data da realização das eleições, sem o que não podem ser aceites.

‘Passado, Presente e Futuro’ é o lema da lista da continuidade

- António Fontes só se pronunciará depois da aceitação da candidatura.

- João Paulo Sousa já explicou as razões da candidatura: “Há cerca de um ano e meio começámos a pensar em nos candidatarmos. Mas não avançamos contra a actual direcção, aliás o nosso lema é ‘Passado, Presente e Futuro’, porque as coisas estão relativamente bem-feitas, o clube está em boas condições financeiras, com saúde, com actividade e mexe-se bem. Obviamente que vamos dar continuidade ao que vem de trás mas com a nossa maneira de ver as coisas, tentando melhorar aquilo que está menos bem. Trazer os sócios mais velhos à Quinta Calaça é uma das nossas pretensões, melhorando as condições daquele espaço, a restauração, para que as pessoas se sintam bem. Outro aspecto importante é desenvolvermos a Marina do Funchal, com melhorias ao nível das acessibilidades, bem como melhorarmos as condições de São Lázaro, porque a base do clube é a vertente náutica, nunca indo contra aquilo que está e foi feito mas sim com o intuito de melhorarmos. Alargar as actividades que o clube tem também está nos nossos horizontes. A nossa equipa está bem estruturada. Abracei este projecto porque temos uma lista óptima. As pessoas que dela fazem parte são todas mais-valias. Sou novato nisto, completamente, mas vou dar o meu melhor. Estamos todos muito motivados e cheios de ideias.”

Lista de António Fontes

Presidente

António Fontes

Assembleia Geral

Sérgio Marques

Conselho Fiscal

Jorge Veiga França

Filipa Jardim Fernandes

Comodoro

Paulo David

Lista de João Paulo Sousa

Presidente

João Paulo Sousa

Vice-presidente

José Miguel Branco

Tesoureiro

Luís Duarte Silva

Comodoro

Rui Jorge Velosa

Assembleia Geral

Eduardo Freitas

Conselho Fiscal

Gonçalo Sousa