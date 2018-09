A Face Models, agência nacional criada pela madeirense Fátima Lopes, está a assinalar 20 anos de vida totalmente dedicados à moda portuguesa e associa o seu aniversário à final do concurso Face Model of the Year 2018, cuja final acontece esta noite, na Pousada de Lisboa, no Terreiro do Paço. Será uma celebração que premeia os vencedores do concurso e assinala em simultâneo duas...