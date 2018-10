Foram duas circunstâncias distintas que motivaram a intervenção da Polícia de Segurança Pública. Os agentes conseguiram identificar dois homens que se encontravam na posse de armas ilegais.

No primeiro caso, ocorrido no dia 28 deste mês, a polícia foi chamada a intervir devido a uma desavença familiar, em Santa Maria Maior, no Funchal. Um homem de 45 anos encontrava-se na posse de...