O jogador madeirense Duarte Nuno Anjo foi ontem eliminado do mapa final de singulares do Herbalife International Series Mayor 2018 de badminton, competição que se está a disputar na Guatemala.

O atleta do CDR Prazeres, actualmente no 131.º lugar do ranking mundial, perdeu o confronto da segunda ronda da competição, frente ao brasileiro Fabrício Farias (n.º 249 do mundo), um atleta...