Duarte Nuno Anjo despede-se do Europeu

O madeirense Duarte Nuno Anjo teve uma passagem curta pelo Campeonato da Europa de baminton que arrancou ontem em Huelva, Espanha.

O único atleta masculino a representar Portugal neste importante evento, sabia de antemão que pela frente teria adversários de luxo, depois de conhecido o sorteio da prova de singulares.

Mesmo assim, o atleta do CDR Prazeres esteve, ontem, a um bom nível na primeira ronda do quadro principal, onde teve pela frente o jogador checo Adam Mendrek, mas acabou por ser eliminado com uma derrota por duplo 21-14.

Frente ao n.º 111 do ranking mundial, o jogador insular (121.º do Mundo) ainda esteve na frente no primeiro set, onde vencia por 4-1, contudo e mercê de vários pontos consecutivos, num total de seis, o adversário embalou para uma vitória por 21-14. Já no segundo set o atleta checo entrou melhor, mas o jovem madeirense ainda reduziu para dois pontos de desvantagem (14-12). Contudo na recta final Adam Mendrek foi mais eficaz resolvendo o parcial e a eliminatória com um triunfo por 21-14, e numa partida que teve a duração de cerca de 40 minutos. Uma estreia ‘curta’ para o jogador da Região, que contudo, continua com a ambição em 2018, de poder entrar para o top-100 da hierarquia mundial.

Quanto à outra presença lusa, Sónia Gonçalves, também não foi feliz na ronda inaugural da prova de singulares, tendo abanadonado o jogo, por lesão diante da atleta da Estónia, Kristin Kuuba e quando o resultado se cifrava em 21-18, 11-21 e 8-15 .