Duarte Nuno Anjo defronta checo no Europeu

A Federação europeia de badminton deu a conhecer ontem o sorteio da fase final do Campeonato da Europa individual, que se disputa entre 24 a 29 de Abril, na cidade espanhol de Huelva.

Na mais importante prova do Velho Continente em badminton, Portugal estará representado na prova masculina apenas com o atleta madeirense Duarte Nuno Anjo.

O jogador do CDR Prazeres estreia-se na competição de singulares diante do jogador checo Adam Mendrek. Pela frente o internacional madeirense, actual n.º 117 o ranking mundial irá medir forças com o jogador que ocupa o 110.º lugar da hierarquia mundial.

De referir que em caso de vitória na primeira ronda do mapa final, Duarte Nuno Anjo irá encontrar na eliminatória seguinte, nada mais nada menos do que o líder do ranking mundial, o suiço Viktor Axelsen.