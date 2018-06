Duarte Nuno Anjo afastado em Madrid

O jogador madeirense Duarte Nuno Anjo foi afastado da primeira ronda das provas individual e de pares homens do Iberdrola Internacional de Espanha em badminton, que se iniciou ontem em Madrid.

Em singulares, o atleta dos Prazeres teve pela frente o cabeça de série n.º 1 da prova, o francês Lucas Corvee, numa partida que já se adivinhava muito complicada. Duarte Nuno Anjo viria a perder por 2-0, com parciais de 21-5 e 21-9.

Em pares, o madeirense, fazendo dupla com o continental Bernardo Atilano, venceu na primeira ronda o par espanhol Andrés Martinez/José Molares por 2-0 (21-15 e 24-22), mas depois viria a ceder no confronto com os britânicos Rory Easton/Matthew Nottingham, perdendo por 2-0, com parciais de 21-16 e 21-9. N.G.