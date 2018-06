Duarte Fernandes com nova medalha no tiro luso

A Madeira voltou a marcar presença, no passado fim-de-semana em mais um Campeonato Nacional de Tiro, desta feita com a presença de três atletas oriundos do Club Sports Madeira, Duarte Fernandes e Carlos Freitas e Juan Rodrigues em representação do CTCP Madeira.

O evento disputou-se no Jamor com a luta pelo pódio a ser disputada na disciplina de Pistola Standard (Pstd), e Pistola de percussão Central, (PPC).

Na primeira prova, disputada no sábado, o trio insular não esteve na melhor forma, ficando um pouco aquém do esperado. Entre um total de 50 atiradores Duarte Fernandes veio a terminar no 11º posto, enquanto Carlos Freitas e Juan Rodrigues ficaram na 27.ª e 33ª posições respectivamente.

Quanto ao Nacional de Pistola de percussão Central, Duarte Fernandes esteve em evidência ao sagrar-se vice-campeão nacional ao totalizar 573 pontos, tendo ficado a apenas quatro pontos do vencedor, o atleta olímpico do Sporting, João Costa.

Já Juan Rodrigues classificou-se em 26.º lugar , acusando algum nervosismo pela sua estreia nacional em prova de bala, enquanto Carlos Freitas ficou no18.º posto.