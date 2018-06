Duarte Fernandes ‘atirou’ para o pódio

O madeirense Duarte Fernandes, voltou no passado fim-de-semana a amealhar várias medalhas em campeonatos nacionais de tiro.

Entre os dias 5 e 8 de Junho e em representação da PSP, o atirador insular esteve em evidência na 49.ª edição do Campeonato de Tiro das Forças Armadas e de Segurança, onde participam os três ramos das Forças Armadas, (Exército, Marinha e Força Aérea), e as duas forças de segurança, (PSP e GNR), num total de 70 participantes.

Duarte Fernandes apresentou-se na disciplina de pistola de grosso calibre (32 mm) a 25 metros, onde estiveram envolvidos um total de 20 atletas. Na prova de Pistola de Percussão Central, num total de 60 tiros, metade feito em precisão e outra em velocidade, o madeirense veio a sagrar-se vice-campeão nacional, não conseguindo, no entanto, repetir o título de campeão de 2017. Já na competição de velocidade militar), num total de 60 tiros, sempre em velocidade, com 3 tempos diferentes para efectuar as várias séries: 10, 8 e 6 segundos, o atirador insular voltou ao pódio desta feita ao conquistar a medalha de bronze.

Já no passado domingo, no Complexo Desportivo do Jamor, e como atleta do Club Sports Madeira, Duarte participou nos Nacionais de Pistola de 50 metros (P50), onde competiu na categoria de calibre 22 mm. Nesta competição o atirador do Sports esteve em grande evidência ao conseguir festejar o título de campeão de Portugal em termos absolutos e ainda no seu escalão sénior.