Duarte Agrela apela à união dos sportinguistas

Duarte Agrela acredita que será encontrada uma “solução rápida” para este momento delicado. O presidente do Núcleo do Sporting Clube de Portugal na Madeira também espera que tudo se resolva e só pensa na vitória, amanhã, com o Paços de Ferreira. “Não acredito que vá jogar com a equipa B. Todos os jogadores do Sporting sentem, vivem e amam o clube. Penso que tudo será resolvido em tempo útil”. Acabado de chegar de viagem quando conversou com o DIÁRIO, Duarte Agrela ainda não conhecia todos os contornos da situação despoletada pela derrota com o Atlético de Madrid (0-2).

Sobre o encontro de quinta-feira passada, para a Liga Europa, considera que o Sporting “não teve a sorte do jogo”, apesar de apontar qualidade em alguns momentos perante os ‘colchoneros’. Reconhece que os golos adversários resultaram de dois erros individuais, mas também lembra que esses mesmos jogadores “já deram muitas alegrias” ao clube, garantindo que esses momentos são “normais” num jogo de futebol. Também apela à união dos sportinguistas: “Quando a equipa perde, perdemos todos”. Duarte Agrela aponta a necessidade de não alimentar polémicas, garantindo que “este é um momento de reflexão” para todos os sportinguistas, lembrando que as polémicas não favorecem o clube.

“O Bruno de Carvalho vai chegar a um entendimento com os jogadores e os jogadores com o Bruno de Carvalho”, considera o presidente do Núcleo do Sporting Clube de Portugal na Madeira. Tendo essa opinião, Duarte Agrela destaca a importância de ganhar ao Paços de Ferreira, amanhã, em Alvalade: “Vamos lutar até ao fim”.