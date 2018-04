DTOX traz à cave os Akoustic Junkies

O DTOX, estabelecimento situado na Rua do Esmeraldo, volta a presentear os seus clientes com música ao vivo. Desta feita, os Akoustic Junkies voltam a um local que bem conhecem, amanhã, com o início do concerto a estar agendado para as 00h30.

“Um concerto com o selo de qualidade que já nos habituaram”, assim descreve o DTOX sobre a visita da banda regional, conhecida pelos seus temas originais, mas também devido aos ‘covers’ de temas de Franz Ferdinand, Pearl Jam, Nirvana, The Doors, Soundgarden e Offspring.

Com estilo pop rock, o conjunto foi formado há sensivelmente seis anos e é composto por cinco membros, sendo eles Duarte Ferreira (voz), Hugo Vieira (guitarra acústica), Marco Panamá (bateria), Pedro Pereira (baixo) e Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e eléctrica).

Para hoje, o DTOX apresenta Mark Fari na selecção musical até às 4 horas da madrugada, num registo electrizante. R.S.