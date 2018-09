Droga em casa devoluta

É na Travessa da Pedreira, bem junto à Escola Básica de Câmara de Lobos, que uma casa devoluta tem servido de abrigo a actos de toxicodependência, prostituição e tráfico de droga. Além do mais, serve para as necessidades fisiológicas de quantos utilizam o espaço, diariamente, ao longo de todo o dia. Os vizinhos mostram-se indignados com o que acontece ‘em plena luz do dia’ e lamentam...