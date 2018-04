Droga continua “em cada esquina” do bairro

O tráfico de droga no Bairro de Santo Amaro, no Funchal, continua a existir às claras. A certeza é dada por moradores desse conjunto habitacional, que se mostram preocupados com esta situação, que até já constou das páginas do DIÁRIO.

Um dos episódios mais recentes aconteceu na passada sexta-feira, no Bloco F, apontado pelos moradores como um dos que regista mais problemas com toxicodependentes. Segundo um morador desse bairro, um dos apartamentos é diariamente utilizado por várias pessoas “num constante entra e sai”. “A droga é vendida em cada esquina e depois vão para esse apartamento consumir”, conta ao DIÁRIO. Os moradores queixam-se do barulho provocado.

No entanto, nesse dia o alerta surgiu quando se sentiu um forte cheiro a gasolina. Alegamente, um dos utilizadores do apartamento terá regado o espaço com combustível, desconhecendo-se qual o propósito. “Uma vizinha sentiu o forte cheiro a gasolina e chamámos a PSP e uma técnica do IHM”, explica.

A fracção pertence ao IHM e estava arrendada a um homem que não era visto no apartamento há quase um mês. No entanto, segundo se apurou, o morador acabou por renunciar o direito à casa, quando confrontado com os danos que estavam a ser provocados, devolvendo o apartamento à IHM.

“A porta de entrada tinha sido destruída há cerca de seis meses. Eles remendavam, depois tornavam a deitar abaixo”, afirma este vizinho, preocupado com o futuro das crianças e jovens que diariamente assistem a cenas potenciadas pelo consumo de estupefacientes.

Apesar da porta do apartamento ter sido selada pelas autoridades, com os tapassóis a ficaram fechados, na manhã de ontem os moradores encontraram os mesmos abertos, indicando que a entrada no apartamento terá sido forçada novamente.

A mesma testemunha afirma que as duas entradas desse prédio estão, também, bastante destruídas.