Drama francês integra

Há uma nova proposta esta noite no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, desta vez o habitual Encontro com o Cinema convida-o a descobrir um filme francês de 2012. O drama ‘A Rapariga de Parte Nenhuma’, ou ‘La Fille de Nulle Part’, deu ao realizador, o também francês Jean-Claude Brisseau, o Leopardo de Ouro, o principal prémio do Festival Internacional de Cinema de Locarno. É exibido a partir das 21h30, no espaço habitual.

Michel Deviliers é um professor de Matemática reformado, um homem centrado nos estudos desde a morte da mulher que desperta para a vida com a entrada de uma jovem inesperadamente no seu quotidiano. Dora é uma sem-abrigo, aparece um dia à sua porte, ferida depois de um violento ataque que a deixa quase inconsciente. O velho professor, aqui interpretado pelo próprio Jean-Claude Brisseau, recebe-a na sua casa para prestar-lhe ajuda, mas aos poucos acaba por se envolver, mais de duas décadas depois da morte da esposa. Inesperadamente, a jovem transforma a existência de Deviliers para sempre, ao mesmo tempo que surgem inesperados acontecimentos que deslumbram o velho professor.

O filme é um convite à reflexão sobre a solidão, a velhice e a capacidade de agarrar o presente. É do mesmo autor de ‘Coisas Secretas’ e ‘Os Anjos Exterminadores’. P.H.