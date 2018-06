Dos mármores aos vinhos

COM origem em famílias humildes, Marcolino Sebo foi subindo na vida a pulso. Tendo começado na agricultura, foi depois trabalhar para a indústria do mármore onde, pouco a pouco, com olho para o negócio e grande capacidade de trabalho, conseguiu crescer nesta área. Mas o seu sonho estava virado para outros horizontes. O que ele queria era poder seguir as raízes da família, com uma história de ligação à viticultura já com cerca de 40 anos. Foi amealhando e a sua persistência deu finalmente frutos em 1975, altura em que conseguiu comprar o que tanto ambicionara; uma quinta com uma vinha onde pudesse dar corpo ao seu sonho. Foi assim que o Monte da Vaqueira, na região alentejana de Borba, foi parar às suas mãos e a seguir vieram mais quintas. Fez-se sócio da Adega Cooperativa de Borba, para onde vendia todas as suas uvas, e a sua influência foi crescendo assim como a sua capacidade produtiva.

No ano 2000 já era um dos maiores sócios e decide dar um passo maior. Construir a sua própria adega e começar a fazer o seu próprio vinho. Actualmente, a sua capacidade produtiva atinge as 700 garrafas/ano, mas os seus 130 ha de vinha, divididos por sete parcelas entre Borba e Estremoz, permitem-lhe chegar ao milhão de garrafas, onde os vinhos tintos têm mais força do que os brancos; nas suas vinhas tem plantadas 85% de castas tintas e 15% de castas brancas.

Hoje, 52% da sua produção é escoada para os EUA e Canadá e para alimentar estes mercados teve mesmo de plantar, no ano passado, uma casta estrangeira: o Cabernet Sauvignon. De solos argilo-calcários e calcários-xistosos saem as uvas para os seus vinhos, que nas gamas média e alta passam por barricas de 225 litros sob a supervisão do enólogo Jorge Santos.

Aqui chegados, resta-nos partir para a prova de três vinhos tintos, não sem antes destacar o facto de todos terem recebido a medalha de ouro no concurso Mundus Vini 2018, que se realizou na Alemanha.

Começamos pelo QP – Aragonez 2015, cujas uvas seguiram o método de pisa tradicional em lagar e estágio de 15 meses em barricas novas de carvalho francês, a que se seguiram mais 6 meses em garrafa. É um vinho com aroma marcado por frutos vermelhos, especiaria e baunilha. Na boca mostrou-se potente, com grande estrutura e um teor alcoólico de 15,5%.

Seguimos para o QP Premium Touriga Nacional 2015 que teve um estágio de 6 meses em barricas de carvalho francês. O seu aroma a flores e frutos silvestres revelou-se elegante e tem um final de boca longo. O teor alcoólico é de 15%.

Por último, provámos o QP – Colheita Selecionada 2015, feito com as castas Touriga Nacional, Aragonez, Alicante Bouschet e Syrah. Estagiou 12 meses em barricas novas de carvalho francês e revelou aroma de frutos vermelhos maduros e especiarias cedidas pela madeira. Na boca é encorpado e com final persistente. O seu teor alcoólico é de 15%.

Para quem goste de vinhos muito encorpados e com grau alcoólico elevado, este é o caminho a seguir, ainda que um pouco por todo o mundo se aponte para vinhos mais leves. Obrigatório provar.