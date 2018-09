Donos de prédios devolutos podem fugir ao triplo IMI

A Câmara do Funchal aprovou ontem - com votos a favor da coligação ‘Confiança’, contra do PSD e abstenção do CDS – a declaração de 240 prédios como “devolutos”, abrindo um processo que pode elevar para o triplo o valor da respectiva taxa de IMI como forma de forçar a sua reabilitação. No entanto, muitos proprietários podem escapar ao agravamento, como reconheceu o vice-presidente...