Donas de hotel pedem insolvência

As sociedades ‘Forjamar’ e ‘Dias, Barbosa, Costa & Companhia’, proprietárias do hotel Vidamar (antigo Crowne Plaza), requereram a insolvência na passada quinta-feira, no Juízo de Comércio do Funchal. O único credor indicado na acção é a construtora ‘Elevolution’ (antiga ‘Edifer’), a quem a empresa hoteleira foi condenada a pagar cerca de 1,8 milhões de euros, há dois anos, noutro processo na Comarca da Madeira.

A apresentação de uma empresa à insolvência não significa necessariamente que se encontra à beira da falência ou de vir a cessar a actividade. Muitas vezes é apenas uma medida que visa uma renegociação do pagamento das suas obrigações junto dos credores. Mesmo na situação limite da falência e da eventual liquidação do património, como a exploração do hotel localizado na Estrada Monumental está entregue a uma terceira empresa, é pouco provável que tal implicasse mudanças de fundo na actividade, visto que os novos proprietários teriam sempre de respeitar os contratos em vigor.