Um cão de porte médio terá sido levado por um condutor, que o resgatou na via rápida. Segundo a dona, Élia Jesus, o ‘Mel’ está a ser medicado e, apesar dos apelos que já fez nas redes sociais, ainda ninguém o devolveu.

Élia Jesus referiu que recolheu o animal, há cerca de dois anos e meio, no Pico do Areeiro, depois do mesmo ser atropelado. Depois, transportou-o para uma clínica...