O Complexo Desportivo do Andorinha, em Santo António, será palco este domingo de duas partidas de futebol que prometem: o embate entre o Marítimo e o Sporting, a contar para a quarta jornada da I Liga feminina, com início marcado para as 16 horas, e a Supertaça da Madeira do futebol regional, entre as formações do Pontassolense e Porto da Cruz, que foi adiada por uma semana, na...