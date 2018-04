Dois milhões de euros no Fundo de Investimento Social da CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já conta com “praticamente dois milhões de euros” no Fundo de Investimento Social que criou para apoiar as famílias na “educação, saúde, habitação, natalidade, ajudando a proporcionar uma vida melhor na nossa cidade”, avançou a vereadora Madalena Nunes durante a abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos Contra Crianças, que arrancou ontem, oficialmente, nos Paços do Concelho do Funchal.

Na presença de Patrícia Carvalho, presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Funchal, de Carolina Pinho, da coordenação regional e em representação do Governo insular, e de vários alunos, a vereadora sublinhou a importância de dar visibilidade à campanha de prevenção de maus-tratos contra crianças “porque é uma realidade que continua a existir. Continuamos a ter crianças e jovens maltratadas e que não vêem os seus direitos defendidos diariamente. É inadmissível no século XXI”, considerou. A CMF trabalha em “rede com diferentes entidades e associações, apoiando muitas delas financeiramente”. Madalena Nunes defende que se invista em projectos sociais, culturais, desportivos e educativos, daí que “o nosso financiamento ao associativismo vai já também nos dois milhões de euros”.