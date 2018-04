Dois madeirenses levam património a Canárias

Élvio Sousa e Rita Rodrigues estão a participar como oradores no IV Curso de Arqueologia Cueva Pintada, dedicado ao tema ‘Materialidades, memórias e identidades no Atlântico Médio - Reflexões e experiências patrimoniais desde Cabo Verde, Canárias, Madeira e Mauritânia’. A formação está a decorrer desde ontem no Museu e Parque Arqueológico Cova Pintada, em Gran Canária, estando os madeirenses integrados nas intervenções de hoje.

A materialidade desempenha um papel fundamental nos processos sociais de construção de memórias e identidades convertendo-se com o tempo em património. O objectivo do encontro é revelar diferentes processos de construção patrimonial, colocando-os em paralelo. Não obstante a diversidade, a organização acredita que há um património que é partilhado.

O programa começou ontem durante a tarde com a apresentação do curso por Jorde Onrubia Pintado, professor da Universidade de Castilla-La Mancha. Halilton Jair Fernandes, presidente do Instituto do Património Cultural de Cabo Verde, trouxe o exemplo de Cabo Verde, do património cultural emergente, assim como José de Leon Hernández abordou Gran Canária e Mohamed Ould Amara o caso da Mauritânia.

Élvio Sousa vai abordar a ‘Arqueologia dos séculos XV - XVII, da Madeira, Porto Santo e Selvagens’, uma intervenção onde o arqueólogo vai procurar mostrar os ‘tesouros’ da arqueologia madeirense e sua potencialidade para a atracção turística, logo pela manhã. Pouco antes do almoço será a vez de Rita Rodrigues falar sobre ‘As elites madeirenses do ciclo do açúcar e as comissões artísticas. À volta de alguns testemunhos materiais dos séculos XV e XVI’, outra oportunidade para a investigadora da Direcção de Serviços de Museus e Património Cultural da Direcção Regional de Cultura divulgar mais tesouros do património madeirense.

O programa de amanhã inclui ainda o caso do Museu Cueva Pintada como experiência patrimonial e duas intervenções sobre o património arqueológico da Mauritânia e sobre o património documental e bibliográfico deste país.