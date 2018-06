Dois lados da emigração madeirense em Londres

Nem sempre o ‘el dourado’ da emigração está num simples bilhete de avião ou num destino cuja moeda vale mais que o euro. Algumas vezes a ilusão só cai quando a dura realidade é sentida na própria pele. Que o diga Jéssica Marcos uma jovem natural de São Vicente que resolveu emigrar para Londres à procura de uma vida melhor. De um futuro mais risonho. De uma estabilidade financeira que infelizmente não tinha na Madeira.

Desempregada há dois anos, esta jovem das Ginjas decidiu arrumar a mala juntamente com a sua mãe, Patrícia Sardinha, também desempregada, deixar o namorado, e partir rumo à Inglaterra.

Jéssica chegou a frequentar um curso profissional de comércio na Escola de São Vicente e estagiar durante algum tempo a servir à mesa. Depois, bom... depois o desemprego bateu à porta, mas desde então “não tive mais oportunidades de trabalho, por isso é que decidi que uma das melhores opções foi emigrar”.

“Muita gente já me tinha falado que vir para aqui [Londres] era bom, que se ganha algum dinheiro e que se conseguia poupar...”, porém este fascínio começou a desvanecer porque o que ganha na lavandaria industrial Laundry & Linen Hire nem sempre dá para alcançar as despesas que tem.

Com um salário de 1.500 libras, ou seja um pouco superior a um ordenado de um técnico superior na administração pública portuguesa, a verdade é que as 600 libras que paga pelo quarto que divide com a mãe faz apertar as restantes 900 para o resto do mês.

São suficientes? “Às vezes não chega. O quarto é um bocadinho caro, às vezes não dá para tudo, mas tentamos sobreviver”, desabafou num tom esmorecido mas sem que isso a impedisse de colocar sucessivamente uma série de toalhas numa máquina de secar sem olhar para o que estava fazendo.

As longas horas que fica de pé e a ‘mecanização’ do processo faz da tarefa aparentemente simples num trabalho árduo. As elevadas temperaturas no interior da unidade são só óptimas quando o rigoroso inverno se abate sobre Lombard Road

Mesmo nestas condições admite que “sempre é melhor do que estar na Madeira sem ter trabalho” até porque apaixonada por um novo amor vai resistindo ao regresso ou tentar esquecer o que o brexit poderá trazer: “Não sei o que é vai acontecer às pessoas que estão cá por isso estou um bocadinho preocupada, diria de pé atrás, mas esperemos que corra tudo bem”, até por considerar que o seu patrão tem sido generoso.

Sonho em voltar

A escassos metros de si, separada por uma cidadã do Siri Lanka, a progenitora fazia idêntico processo de colocar as toalhas. Patrícia era menos expansiva, mas com o sonho de regressar ao norte da ilha: “Sempre é a nossa terra e não há nada melhor que a nossa terra”.

Cinco anos sem ir à baixa

Outro caso paradigmático aconteceu com Isabel Perregil que esteve os primeiros cinco dos nove anos que leva em Londres alguma vez chegou a colocar os pés no centro da capital londrina. “Entro às 6 da manhã e saio às 5 da tarde. É de casa para trabalho e do trabalho para casa”, recordou esse tempo difícil, mas nada que esteja arrependida justamente por pensar que o trabalho que tem compensa muito mais que ser empregada doméstica ali para os lados da freguesia do Arco da Calheta.

“Estou contente. Aqui faço um pouco de tudo. Coloco roupa na máquina, faço alguns arranjos que são necessários fazer na máquina de costurar, o que vier eu faço para ajudar o meu patrão”, por sinal madeirense, natural de Santana.

O reverso da medalha

A lavandaria industrial Laundry & Linen Hire regista uma facturação que atinge os 1,4 milhões de libras ao ano, fruto de uma carteira que varia entre os 350 a 400 clientes com tendência de crescimento de tal forma que o sócio, o Jorge João pretende mudar para um pavilhão maior. Um negócio de sucesso.

Ao todo o empresário dá trabalho a 35 empregados, a maioria a portugueses, mas alguns são do Siri Lanka, que segundo o madeirense e ferrenho sportinguista “têm umas mãos de fada” tal é o jeito que possuem para o exercício das funções. Homens e mulheres.

Jorge João recorda que quando chegou à Inglaterra, há 27 anos, entrou para a empresa experimentando um pouco de tudo. À medida que os anos passavam foi subindo na hierarquia e amealhando dinheiro até que um dia decidiu comprar a empresa. Hoje é um empresário entre a comunidade madeirense respeitado e com ideias de investir na Região mas não em Santana: “Se investir será no Funchal”.

Fiéis reconheceram Cafôfo

Depois ter participado num mega-jantar onde marcara presença cerca de 800 emigrantes, a visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal terminou ontem, mas sem que antes o autarca decidisse começar o domingo junto da comunidade madeirense mais fiel aos costumes religiosos justamente para poder participar na missa dominical presidida pelo padre Carlos Gabriel pároco da Igreja St. Mary of the Angels.

O autarca sentou-se na primeira fila de uma igreja que é alugada à hora. Quatro bancos atrás de si estava Hermínia Nascimento, uma religiosa que em 1969 decidiu arrumar a trouxa. “Ainda não era nascido”, respondeu Paulo Cafôfo que tentou perceber mais sobre a vida da conterrânea. “Já tenho idade para ser sua avó”, observou a idosa com uma gargalhada. “Vieram bater cá, porquê?”, questionou o edil. “Fiquei viúva nessa altura e fiquei também com muitas dívidas. Resolvi vir e pagar, mas cá fiquei, entretanto o meu filho foi crescendo e já não quis voltar para a Madeira”, justificou uma desculpa para não voltar.

Apesar de não estar a residir na Madeira acredita que “é um bom presidente, não sei... acho que será um bom candidato a presidente do Governo, se não for bom já sabe o que lhe acontece?”, declarou ainda no interior do templo onde antes o padre anunciara aos católicos que a cerimónia contava com uma figura ilustre.