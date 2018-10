A Polícia de Segurança Pública identificou dois homens, de 21 e 28 anos, pelo crime de furto qualificado. Em causa está um furto com arrombamento no Centro Social e Paroquial da Encarnação, no Estreito de Câmara de Lobos, ocorrido na passada quarta-feira.

“Assim, foram apreendidos pelas autoridades policiais e entregues ao seu legítimo proprietário a quantia monetária de 1.420 euros,...