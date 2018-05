Dois feridos em acidentes de mota

Dois homens ficaram ontem feridos, na sequência de acidentes de mota ocorridos no Funchal e no Caniço.

O primeiro sinistro aconteceu às 9h36, na zona das Figueirinhas, no Caniço. Ao que tudo indica, o motociclista perdeu o controlo do veículo que conduzia e embateu num automóvel que se encontrava estacionado. Foi socorrido no local pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com suspeita de fractura numa perna.

Pouco tempo depois, um outro homem foi transportado ao Serviço de Urgência do hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, após sofrer um despiste de mota no Caminho do Amparo. Queixava-se de dores numa perna mas estava consciente e orientado. A.F.