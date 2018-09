No passado sábado, o plantel do Câmara de Lobos deu início à preparação da nova época, que será feita internamente, na Divisão de Honra, depois de uma temporada no Campeonato de Portugal, que não correu de feição.

O clube câmara-lobense, que manteve Luís Pestana no comando técnico da equipa, apresenta-se para este ciclo com apenas dois ‘estrangeiros’, isto é, um duo que não é natural...