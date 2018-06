Dois ‘desencartados’ apanhados pela polícia

Um homem e uma mulher acabaram detidos pela Polícia de Segurança Pública após terem sido interceptados a conduzir motas, sem estarem habilitados.

Os dois casos acontecerem no mesmo dia, como resultado de operações Stop levadas a cabo pela PSP.

Quando os agentes mandaram parar estes condutores, num intervalo de poucas horas, percebera que tanto o homem como a mulher não tinham carta de condução quem lhes permitisse conduzir motociclos.

Estas duas pessoas, ambas residentes no concelho do Funchal, com 25 e 34 anos de idade, acabaram notificadas para comparecerem no tribunal do Funchal no dia seguinte, a fim de conhecerem as medidas aplicadas. A condução de motas ‘125’ é permitida a pessoas com idade igual ou superior a 25 anos ou a titulares de habilitação legal válida para a condução de ciclomotores. No entanto, se a cilindrada for superior, é necessário submeter-se a exame e obter carta de condução na categoria correspondente.