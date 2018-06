Dois abraços especiais antes da longa viagem

Cristiano Ronaldo irradiou ontem, antes da longa viagem para a Rússia, a vida de duas jovens crianças que tudo fizeram para garantir um autógrafo e um abraço com o ‘melhor do mundo’.

Logo à saída do hotel onde Portugal estagiou, nem eram nove da manhã, uma criança aguardava pela saída de Cristiano Ronaldo mas como não conseguiu chegar perto do capitão da selecção nacional começou a chorar. O madeirense apercebeu-se da fragilidade do jovem, que vestia a camisola verde que Portugal utilizou no Euro’2016, claro, com o número 7 nas costas e o nome de Ronaldo, e desceu do autocarro para consolar o menino.

Um momento emotivo, que justificou um abraço apertado, uma fotografia e um autógrafo na camisola, terminando com a troca de beijos e um último abraço.

Um pouco mais tarde, já no Aeroporto de Lisboa, Cristiano Ronaldo voltou a ser surpreendido, desta feita por uma criança, vestida a rigor, com a camisola 7 do craque madeirense, que conseguiu furar a segurança para abraçar o ídolo.

Uma vez mais, o capitão da selecção nacional não ficou indiferente, porque Rafael, o nome da criança que fez esta semana oito anos, tinha conseguido o feito de furar perímetro de segurança, com polícias armados, para pedir uma fotografia com o capitão da equipa.

Cristiano Ronaldo tirou a mochila que levava às costas, colocou-a no chão, puxou de uma caneta e autografou a camisola vermelha de Rafael. Deu-lhe depois um abraço, com ele tirou uma fotografia, seguindo depois o seu caminho.

A criança, eufórica e aos saltos, regressou para os braços da mãe, porque lhe tinha dado a melhor prenda do mundo.