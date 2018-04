Doentes da Madeira são “cidadãos de segunda”

A perspectiva é do próprio executivo madeirense e consta do Programa de Governo, aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, sob a forma de Moção de Confiança. No documento, as palavras são inequívocas, ao considerarem que não haver tempos máximos de resposta garantida para realizar uma cirurgia, consulta ou exame complementar de diagnóstico faz de cada madeirense um cidadão de segunda, quando comparado com os demais cidadãos nacionais. “A mensagem inscrita neste programa (de Governo) deve ser clara. Se os indicadores que comparam os nossos cuidados de saúde regionais com os do continente forem negativos, ou temos capacidade e melhoramos esses indicadores ou este desenho da regionalização para a área da saúde terá que ser revisto pois não serve aos nossos doentes. Num espaço de continuidade territorial separado pelo mar, não pode haver cidadãos de segunda que, pelo facto de viverem numa ilha, não tenham acesso a melhores cuidados de saúde ou não tenham TMRG – Tempo Máximo de Resposta Garantida – para as consultas, meios complementares de diagnóstico ou tratamento cirúrgico.”

No Dia Mundial da Saúde, que é hoje celebrado sob o tema ‘Cobertura Universal de Saúde: para todos, em todo o lado’, quisemos aferir o que foi feito para concretizar o que está escrito no Programa de Governo no que diz respeito a haver cidadãos de primeira e de segunda no acesso aos cuidados de saúde.

Menos de um ano depois de o actual Governo tomar posse, a Assembleia Legislativa da Madeira aprovou o Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 3/2016/M de 28 de Janeiro, que adaptou à Madeira ‘a Lei n.º 15/2014, de 21 de Março, a qual consolida os direitos e deveres do utente dos serviços de saúde’. Uma das coisas previstas nesse documento é o estabelecimento de tempos máximos de resposta. “O membro do Governo Regional responsável pela área da saúde estabelece, por portaria, os tempos máximos de resposta garantidos para todo o tipo de prestações sem carácter de urgência, nomeadamente ambulatório dos centros de saúde, cuidados domiciliários, consultas externas hospitalares, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e cirurgia programada.” Mais, de forma gradual, esses tempos máximos deveriam ser discriminados por patologia ou grupos de patologia.

A partir da portaria do secretário da Saúde, o SESARAM deveria fixar os “tempos de resposta garantidos por tipo de prestação e por patologia ou grupo de patologias, os quais devem constar dos respectivos plano de actividades e contratos-programa”.

Em anexo à portaria referida, deveria ser publicada a Carta dos Direitos de Acesso, o que também nunca aconteceu, ainda que o próprio DLR n.º 3/2016/M defina directamente vários direitos dos utentes do serviço de saúde. No início deste ano, a ALM chumbou um projecto de DLR, que visava impor a concretização da definição dos tempos máximos de resposta, o que foi chumbado pelo PSD, por entender que vinha propor algo que já existia (DLR 3/2016).

A verdade é que a Madeira é, neste momento, o único território português em que não estão definidos os tempos máximos de resposta. Em Portugal continental, a legislação que deu origem à definição de tempos máximos é de 2007 e nos Açores de 2015.

Espera por cirurgia chega a 17 anos

A nível nacional, o tempo máximo de resposta para ‘a generalidade dos procedimentos hospitalares cirúrgicos programados, o TMRG é fixado em 180 dias após a data da indicação para cirurgia’. Não significa isto que os tempos sejam sempre efectivamente garantidos, havendo mesmo notícia de hospitais que arranjam estratagemas para não os cumprir, mas essa é a referência, que é fiscalizada pela Entidade Reguladora da Saúde.

Na Madeira, a lista de espera para cirurgia conta com quase 19 mil doentes (incluindo bloco clássico, ambulatório e pequena cirurgia). Algumas das pessoas estão nessa condição há mais de 17 anos. Dados a que o DIÁRIO teve acesso no ano passado, demonstravam a existência de dezenas de doentes inscritos no ano 2000 e que se mantinham na lista, mesmo após o expurgo realizado pelo SESARAM.

Pouco tempo depois de tomar posse, o Governo regional promoveu a criação de legislação para diminuir e tornar transparente as listas de espera para cirurgia. Como anunciado em campanha por Miguel Albuquerque, foi criado um sistema semelhante ao nacional – SIGIC – e um Programa de Recuperação de Cirurgias (PRC). O SIGIC foi, pouco depois, abandonado e o PRC, que tem vindo a funcionar aos soluços, nunca conseguiu reduzir as listas, apesar de o Governo dizer que sim, com impacto de 14% nos respectivos grupos de diagnóstico. Mas nem isso, uma vez que o Governo não compara os números iniciais com os finais da lista, apenas subtrai aos iniciais a quantidade de cirurgias realizadas, sem ter em conta os doentes que, entretanto, entraram.

Também a nível nacional ‘o TMRG para realização da primeira consulta (de especialidade hospitalar) é fixado em 120 dias seguidos contados a partir do registo do pedido da consulta efectuado pelo médico assistente’. Um prazo que, na Madeira, não é mais do que um sonho na maior parte das especialidades. Como recentemente noticiado pelo DIÁRIO, no final de 2017 existiam mais de 35 mil doentes em lista de espera.

Quanto aos meios complementares de diagnóstico, a nível nacional os tempos máximos, para as situações não urgentes, variam sensivelmente entre 30 e 90 dias. Na Região, esses são tempos que, na esmagadora maioria dos casos, não são cumpridos. Para se ter uma ideia, como o DIÁRIO noticiou no início deste ano, existem cerca de sete mil doentes à espera de um exame ao coração. O ‘programa’ que o SESARAM criou para incentivar internamente a realização de exames ao coração conseguiu resolver pouco mais de cem (100) casos dos sete mil.

Problemas ligados à definição de tempos máximos

Até ao final do ano passado, o Serviço Nacional de Saúde havia emitido 12 mil vales-cirurgia, ao abrigo do SIGIC. Mas a opção não está isenta de contratempos e de críticos, por, apesar de ser uma garantia dada ao doente, ter custos elevados e funcionar mal. Aliás, uma auditoria do Tribunal de Contas, sobre o funcionamento do SIGIC, entre 2014 e 2016, aponta para a existência de um conjunto de irregularidades e números falseados e incumprimento generalizado das obrigações definidas por lei.

Além disso, no caso das cirurgias, o TdC, numa auditoria anterior, diz não haver ‘um efeito de aumento de produtividade física dos blocos operatórios associado à implementação do SIGIC’ e que “não existe evidência de que o SIGIC tenha originado custos mais baixos, para idênticos níveis de actividade, qualidade e complexidade dos casos tratados, pelo que não foram detectados ganhos de eficiência financeira que possam ser associados à implementação do SIGIC.”

Um dos problemas da definição de tempos máximos é o da possibilidade de fazer disparar os custos, mais ainda, numa região como a Madeira em que não há por perto um serviço público alternativo que possa concorrer ou complementar o SESARAM. A nível nacional, quando, em 2016, foi suspensa a emissão automática da emissão de vales-cirurgia a alternativa foi emitir notas de transferência para outros hospitais públicos.

Uma das consequências negativas do SIGIC foi aumentar a dependência dos hospitais de SNS relativamente aos sectores privado e social. No Algarve essa dependência chega a superar os 30%. Mas a média do país é de 8%.

Em 2016, 4% dos inscritos na Lista de espera, nos hospitais do País, foram sujeitos a cirurgia no mesmo dia da inscrição. Entre as várias razões possíveis, algumas revelam práticas incorrectas por parte das instituições, tal como revela o TdC.

Centros de saúde abertos durante esta manhã

Entre as várias iniciativas previstas na Região para assinalar o Dia Internacional da Saúde conta-se a abertura de vários centros de saúde, onde quem estiver interessado poderá fazer a avaliação de alguns dos seus parâmetros de saúde, como o Índice de Massa Corporal, a pressão arterial e a glicémia.

Os centros que vão estar abertos nesta manhã são os do Bom Jesus, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente, Santana, Machico, Santa Cruz e Porto Santo. A abertura está marcada para as 10 horas e haverá sessões de informação sobre o funcionamento daquelas unidades de saúde e de como os utentes as podem aproveitas para a promoção da sua saúde.

Médico de Família chega a 62% dos inscritos nos centros de saúde

O discurso oficial aponta para uma cobertura de 70%, dos inscritos nos centros de saúde da Região, por médico da família. A realidade dos números é ligeiramente diferente, 62%. A boa notícia é que, entre 2016 e 2017, o Governo Regional conseguiu atribuir médico de família a mais 895 inscritos. A má notícia é que, devido ao aumento de inscritos, a percentagem com e sem médico de família manteve-se inalterada, respectivamente 62% e 38%.

70% de cobertura actual foi a percentagem referida pelo presidente do Governo quando, em Janeiro deste ano, acolhia os médicos em formação no SESARAM. Tal como o secretário da Saúde tem vindo a afirmar, Albuquerque também apontou ao objectivo de garantir a cobertura total até ao final da legislatura. Uma meta praticamente impossível de alcançar.

Se tivermos como referência a realidade nacional, onde existem 700 mil portugueses sem médico de família, na actual legislatura, foi possível, em dois anos, atribuir médico a 170 mil utentes. Não é, por isso, de crer que num período mais reduzido a Madeira consiga fazer o mesmo a 112,7 mil inscritos, nem mesmo aumentando significativamente o número de utentes por médico.

Aliás, a batalha nacional é, neste momento, no sentido de reduzir essa média de 1.900 utentes por médico para 1.500.

Apesar das dificuldades, existem casos que o Governo gosta de apresentar como bons. O mais evidente é o da Ponta do Sol, onde, garante o executivo, a criação da Unidade de Saúde Familiar veio permitir uma cobertura de 100% dos utentes inscritos naquela área. Recentemente, Pedro Ramos, em Santa Cruz, disse que naquele concelho a percentagem era de 80%.

O médico de família é fundamental na garantia de acesso dos utentes aos cuidados de saúde, não sendo a consulta de recurso capaz de fazer o mesmo em número e qualidade.

No ano passado, os médicos de família garantiram 461 mil consultas na Madeira, mais quase nove mil do que em 2016. A estes valores, há a acrescentar as quase cinco mil consultas realizadas nos domicílios.