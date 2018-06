Doente tem alta e ‘acorda’ na cama errada

Imagine acordar numa cama desconhecida, numa casa que não é a sua e ao lado de pessoas que nunca viu na vida. É pouco provável, mas não é impossível. Prova disso, foi o caso caricato que aconteceu recentemente no concelho de Machico, onde um doente ‘acordou’ na cama errada, junto de uma família que não era a sua.

Segundo o DIÁRIO apurou, esta família, residente no sítio do Poço do Gil, em Machico, encontrava-se em casa à espera do seu parente, um homem na casa dos 80 anos já acamado e com vários problemas de saúde que, nos últimos dias, tinha estado internado no Hospital Central do Funchal. Este idoso ia com alguma frequência a esta unidade hospitalar e, como já era habitual, o seu transporte ficava a cargo da empresa de transporte de doentes do SESARAM.

Mas desta vez as coisas não correram tão bem. O idoso teve alta hospitalar e, como a sua mulher sabia que os maqueiros iriam levá-lo a casa, aguardou a sua chegada, revelou fonte próxima.

Quando chegaram, a mulher terá pedido para o colocarem na cama enquanto terminava os seus afazeres. Depois de algum tempo, dirigiu-se ao quarto para dar-lhe de comer mas, nesse momento, verificou que quem estava deitado não era o seu marido mas um desconhecido.

A senhora não ganhou para o susto e alertou os familiares que, ao perceberem que o SESARAM tinha trocado os pacientes, contactaram a empresa de transporte de doentes. Os maqueiros dirigiram-se novamente ao local para ir buscar este doente também de idade avançada e, só algumas horas mais tarde, chegaram a esta casa com o homem certo.

Desconhece-se se este doente foi também parar a outra casa por engano ou se simplesmente permaneceu no hospital.

“Apoio da família neste tipo de situações é essencial ”

Apesar de termos contado o caso, o SESARAM disse não ter conseguido identificar a situação em questão.

“O que podemos sim confirmar é que dos 352 (número médio) utentes transportados diariamente pelos operadores de transportes afectos ao SESARAM, a maioria são situações de utentes com idade avançada e com demências associadas”, adiantou o SESARAM.

Este serviço de saúde acrescentou ainda que muitas vezes o facto destes utentes não estarem devidamente acompanhados por um familiar, acarreta algumas dificuldades de entendimento para os operadores desse transporte, sublinhando que sempre que o SESARAM efectua um transporte, contacta a família, indica a hora de saída do utente e alerta para a necessidade de estar alguém em casa para recebê-lo.

“A entrega do utente no domicílio só é feita com a anuência do familiar. Importa referir que o apoio da família neste tipo de situações é essencial e imprescindível para que o transporte de utentes com mobilidade condicionada ocorra com sucesso”, concluiu, informando ainda que em 2017 o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira realizou mais de 135.000 transportes de doentes.