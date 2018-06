Documentário e conferências no Dia do Ambiente

O Dia Mundial do Ambiente será celebrado amanhã na Madeira com a exibição do documentário ‘Uma sequela inconveniente, a verdade ao poder’, do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, numa organização do Governo Regional e da Associação Zero.

O documentário será exibido no Centro de Congressos da Madeira no âmbito das iniciativas oficiais.

“Esta é a terceira vez que o documentário é exibido em Portugal, depois de o ter sido feito em Lisboa e no Porto”, explicou à agência Lusa Joaquim Guerlixa, representante na Madeira da Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

Esta entidade é, por sua vez, a representante em Portugal da organização não governamental (ONG) de Al Gore, a The Climate Reality Project Europe.

A sessão de abertura será presidida pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, seguindo-se a exibição do documentário de Al Gore, 45.º vice-presidente dos Estados Unidos, no mandato de Bill Clinton, e também Prémio Nobel da Paz junto com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas em 2007.

Segundo o programa divulgado, haverá depois um debate moderado pelo presidente da Associação Zero, Francisco Ferreira, com o presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, e com a organização The Climate Reality Project, através de Ricardo Campos.

As celebrações, contudo, têm início ao primeiro minuto de terça-feira num conjunto de iniciativas organizadas pela Associação Zero, entre as quais uma observação astronómica, animação musical, exibição do filme ‘O dia depois de amanhã’, uma sessão de yoga, uma sessão de meditação, animação musical e performances por alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e da Associação de Teatro Amador de Livramento (TAL).

Na parte da tarde e no auditório do Colégio dos Jesuítas, sede da Reitoria da Universidade da Madeira, terá lugar uma conferência sobre ‘As Alterações Climáticas e o Turismo na Região de Lisboa’, por Filomena Clemente, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, seguida de debate.

A conferência de encerramento está a cargo do professor Rui Carita, que falará sobre ‘Turismo e Sustentabilidade: Passado, Presente e Futuro’, seguindo-se a apresentação do livro ‘Manual de Combate às Alterações Climáticas’ pelo autor João Camargo e por Joaquim Guerlixa, da Zero.

As celebrações do Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de junho, continuarão até à meia-noite, culminando com uma visita guiada aos jardins do Palácio de São Lourenço, residência oficial do representante da República para a Região.

“Temos de continuar a mudar a sociedade, temos de agir rapidamente, porque as alterações climáticas não estão paradas. O ideal é mitigarmos as suas consequências e, se possível, tentar retrocedê-las”, refere, citado na informação divulgada, Joaquim Guerlixa, professor de Geografia na Escola Gonçalves Zarco.

O evento tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Universidade da Madeira, do representante da República e da Startup Alerta Geo.