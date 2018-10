Lojas da periferia protegem-se mais do que as da baixa

A operação ‘Comércio Seguro’ chegou a mais de mil estabelecimentos comerciais do concelho do Funchal com uma curiosidade revelada nos inquéritos preenchidos pelos comerciantes: as lojas da periferia da capital madeirense protegem-se mais contra furtos e assaltos do que os estabelecimentos da baixa da cidade.

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promoveu, entre os dias 24 e 28 de Setembro,...