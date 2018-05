Do poder musculado à necessária credibilidade

Hoje em dia, mais de oito em cada 10 lares madeirenses têm acesso à internet e, daí, às várias formas de comunicação e, por isso, potenciais alvos e receptores de informação fiável, falsa, legal, ilegal, facciosa ou objectiva. Há de tudo, hoje em dia à ‘mão de semear’, para todos os gostos e esses 81,3% dos agregados familiares residentes na Região Autónoma da Madeira que tinham ligação à internet em casa em 2017, representam um desafio para a comunicação social e para a liberdade de imprensa que hoje se assinala a nível mundial.

Segundo as estatísticas oficiais, divulgadas no final do ano passado, 74,6% dos utilizadores de internet utilizam-na para actividades de pesquisa e acesso à informação, nomeadamente ler notícias em websites, jornais ou revistas online. Ou seja, não falta gente que ainda acredita que a comunicação social oficial é a melhor fonte de informação.

Nesta Era da ‘Verdade Alternativa’ ou das denominadas ‘Fake News’, é um dos grandes desafios para o jornalismo conseguir recriar o modo de fazer notícias, chamando a si as verdadeiras notícias e, por conseguinte, o público que pretende obter informação verídica. Esta é uma das importantes reflexões deste dia 3 de Maio de 2018, em que se assinala os 25 anos da instituição do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, proclamação universal pela Organização das Nações Unidas (1993) e um dos princípios básicos da Liberdade de Expressão, consagrados já em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Reconhecer o trabalho dos profissionais da comunicação social, nomeadamente os jornalistas, relembrando as vítimas na luta por esta liberdade no exercício da profissão.

Se por cá, em Portugal e na Madeira, em particular, os problemas vividos pelos jornalistas já estão bem identificados, mas que nem se comparam com os vividos por outras partes do mundo, nomeadamente mortes de jornalistas em zonas de conflito, a verdade é que as ameaças e o assédio moral e financeiro persistem e têm sido denunciados.

Condicionalismos do passado, presente e futuro

Comecemos pela experiência vivida na Madeira, marcada durante quase duas décadas uma democracia com um poder musculado, conforme lembra Daniela Maria, que chegou a ser chefe de redacção da RDP Antena 1 na Região. “As décadas de poder jardinista são marcantes e às quais assisti desde o início da Autonomia até 2013, pouco antes da sua saída. A Madeira, como o resto do país aboliu a censura com o 25 de Abril de 1974, mas apesar da lei na prática assistimos às maiorias absolutas que perduraram durante quase três décadas, associado a um poder musculado, que olhava jornalistas e órgãos de informação como forças de bloqueio, inclusive como partidos de oposição”, conta.

Num exercício de memória, recorda que “tudo o que incomodasse o poder respondia com processos em tribunal, com ameaças, muitas vezes em actos oficiais já os jornalistas sabiam ao que iam, sujeitos a atitudes intempestivas e, inclusive, jornalistas impedidos de entrar na sede do PSD. Não obstante, esses casos foram largamente relatados perante um poder forte que exercia pressão e tentava condicionar a profissão e a actividade jornalística”.

Findo esse período da história da Madeira, Daniela Maria não arrisca um prognóstico para o futuro, mas pelo que vê do presente, espera que haja uma mudança de paradigma. “Pelo que se assiste, sobretudo nas empresas de comunicação social, que passam dificuldades económicas muito grandes, a precariedade de jornalistas, em que poucos conhecem vínculos”, acredita que “o exercício da profissão, hoje, tem fragilidades, sobretudo porque um jornalista mal pago, que não tem vínculo com a empresa que lhe dê um mínimo de garantias, é uma forma de condicionar, o que é muito preocupante”. E acrescenta: “Vejo com certa tristeza uma certa necessidade de marcar as audiências, nalgumas situações temos resvalado para comportamentos que levantam questões muito sérias acerca da ética e da prática deontológica. E sem o respeito por essas regras, o jornalismo fica beliscado naquilo que tem de mais sagrado, que é a sua credibilidade. Nós, jornalistas, precisamos de parar, discutir, ponderar e sermos cada vez mais exigentes a esse nível, para que a nossa credibilidade não seja beliscada e consigamos ser credíveis junto das pessoas que nos lêem, que nos vêem, que nos ouvem. As pessoas precisam de acreditar e ter confiança em nós.”

Mês de Abril sangrento

Lá fora, só no mês de Abril, que se saiba, pelo menos 12 jornalistas foram mortos no exercício da profissão, dez dos quais na vaga de atentados ocorrida no Afeganistão, outro nos violentos protestos na Nicarágua e ainda outro nos confrontos na Palestina

“Um disparo das forças policiais atingiu Ángel Gahona quando este filmava confrontos numa transmissão em directo para a página de Facebook do diário El Meridiano”, conta o Sindicato dos Jornalistas. “Abu Ahmad Hussein tinha 24 anos e estava ao serviço da rádio Voz do Povo quando foi baleado durante os protestos de 13 de abril. É o segundo jornalista palestiniano morto na cobertura da Marcha do Retorno (depois de Yasser Murtaja, fotojornalista de 31 anos, vítima de uma bala durante a manifestação de 30 de Março)”. Na segunda-feira passada, “Um repórter afegão da estação pública britânica BBC foi morto a tiro na província de Khost, no sudeste do Afeganistão, elevando para 10 o número de jornalistas mortos nas últimas horas naquele país”, conta a Agência Lusa. “Os jornalistas morreram numa segunda explosão, quando estavam a fazer a cobertura jornalística de um primeiro ataque suicida que teve como alvo um posto de controlo no bairro de Shash Darak, no centro de Cabul e perto das instalações locais da NATO e da embaixada dos Estados Unidos”.

Mas não é só de mortes se condiciona a liberdade de imprensa. Na Índia, uma “profissional premiada tem sido vítima de uma campanha através do online e das redes sociais, depois de um falso tweet lhe ter sido atribuído”, facto denunciado pela Internacional Women’s Media Foundation (IWMF) condenou os ataques iniciados a 22 de Abril e das quais tem sido vítima a jornalista Rana Ayyub. E na Líbia, “um grupo armado sequestrou no domingo dois jornalistas locais especializados em temas culturais num café na capital Trípoli”.

Em Portugal, o Sindicato dos Jornalistas emitira em meados de Abril um comunicado onde garantia que “reportará incidentes às entidades responsáveis pela segurança, exigindo que sejam apuradas responsabilidades”, referindo-se às agressões de “de que foram vítimas alguns jornalistas, devidamente identificados e no exercício da profissão, no domingo, 16 de Abril, junto ao Estádio da Luz, após o jogo Benfica-FC Porto, manifestando total solidariedade e apoio legal aos camaradas em questão”. Não sendo caso inédito, facto que já ocorreu noutros campos ao longo dos anos, os jornalistas que dão cobertura a eventos desportivos, nomeadamente o futebol, têm sido os principais alvos.

Já em Março, o Conselho Deontológico do referido sindicato manifestara “a sua preocupação com o fenómeno que classifica de ‘bullying económico’, uma forma de pressão económica, exercida através de instrumentos jurídicos, sobre os jornalistas e os órgãos de comunicação social, a qual condiciona fortemente a investigação jornalística e põe em causa o livre exercício da liberdade de expressão”, identificando alguns casos. Nem a propósito, será organizado um debate sobre ‘Bullying Económico’ às 21h00 de terça-feira, 15 de Maio de 2018, na Casa de Imprensa, na Rua da Horta Seca, nº 20, em Lisboa, com os oradores convidados, o professor doutor Jónatas Machado e o advogado Teixeira da Mota.

O Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa 2018

Os Repórteres Sem Fronteiras elaboraram mais um ranking dos países com maior ou menor liberdade de imprensa, sob o lema “o ódio ao jornalismo ameaça as democracias”, que “aponta para a expansão de um sentimento de ódio dirigido aos jornalistas. A hostilidade reivindicada contra os meios de comunicação, encorajada por políticos e pela vontade de regimes autoritários de exportar sua visão do jornalismo, ameaça as democracias”, salienta.

Na avaliação anual às condições para o exercício do jornalismo em 180 países, em 2018, “a Noruega e a Coreia do Norte mantêm seu primeiro e último lugares”, destaca. Depois dos noruegueses, os suecos, os holandeses e os finlandeses são os que mais fizeram por preservar essa condição essencial da Democracia. Portugal ocupa o lugar 14.º lugar bem à frente, por exemplo, do país da Primeira Emenda, os Estados Unidos da América (45.º), Reino Unido (40.º), França (33.º), Espanha (31.º) ou mesmo a Alemanha, que vem logo a seguir em 15.º.

O ranking assinala que em 12% dos 180 países a situação é muito grave, em 27% a situação é difícil, em 35% há problemas significativos, em 17% (30 países) a situação é relativamente boa e em 9% (16 países) a situação é boa. Pode consultar a lista neste link https://rsf.org/en/ranking.

Democracia e Liberdade de Imprensa hoje na UMa

O Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade da Madeira (UMa) realiza hoje, 3 de Maio, uma conferência e uma mesa-redonda dedicada ao tema da Democracia e da Liberdade de Imprensa. Organizada com o apoio do Centro e Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, intitula-se “The rise and defamation of Ancient Greek Democracy and the election of Mr. Trump” (“A ascensão e difamação da Antiga Democracia Grega e a eleição do Sr. Trump”, proferida por Robert W. Wallace, da Universidade de Northwestern, a partir das 10h30, na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada.

Também na mesma sala mas entre as 14h30 e as 16h30, realiza-se uma mesa-redonda comemorativa do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa com a presença de Gil Rosa, jornalista da RTP Madeira, e Marta Caires, jornalista correspondente do Expresso. A moderação estará a cargo do Profº. Doutor Samuel Mateus, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.

Ambas as iniciativas têm entrada livre e são abertas ao público em geral, bem como a toda a comunidade académica.

Debate “Em nome do Jornalismo”

O Sindicato dos Jornalistas, em parceria com a Comissão Europeia, vai assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa com uma conferência internacional intitulada “Em Nome do Jornalismo”, que juntará hoje, em Lisboa, uma dezena de oradores estrangeiros e outra dezena de especialistas nacionais.

Entre as 9h30 e as 17h30, nas instalações da representação da Comissão Europeia em Portugal (Largo Jean Monnet 1), os debates centram-se em subtemas como “Insegurança laboral vs independência”, “Condições de trabalho e acção sindical”, “A ética como modelo de negócio”, “Caminhos alternativos”, “Novas realidades” e “Jornalismo ameaçado”.

O evento conta ainda com o apoio do Parlamento Europeu e do Cenjor - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas.

Jornalismo, informação e liberdade

Com o lema “Sem jornalismo seguro não há informação. Sem informação não há liberdade”, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) assinala este Dia Mundial da Liberdade de Imprensa dando voz a alguns jornalista e pessoas ligadas ao meio, e também através deste link, traça um cenário sobre a actualidade mundial neste particular (em inglês) que pode ver http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002610/261065e.pdf.

Citações

“Jornalismo não é um crime.”

Femi Oke

“Os jornalistas são cães de guarda, os seus trabalhos mantêm os cidadãos informados. Com as suas reportagens e investigações, dão poder aos cidadãos para manter o poder sob controle. Vamos lutar pela verdade. Vamos lutar pela liberdade de imprensa.”

Maria Ressa

“Mentiras contra a verdade. Falso versus informação de qualidade. Desinformação versus informação verificável. Qual é o lado que você escolhe? É hora da verdade. Escolha liberdade de imprensa.”

Christiane Amanpour

“A Internet permite a livre circulação de ideias. Bloquear a Internet intencionalmente é uma forma de censura. Pare os desligamentos da Internet. Mantenha a internet aberta e acessível.”

Harlem Desir

“Apesar da intimidação, das ameaças e do assédio, os jornalistas continuam a lutar pela verdade.”

Anas Aremeyaw Anas

“‘A vida não é esperar a tempestade passar. Trata-se de aprender a dançar na chuva’, Seneca. Nestes tempos difíceis para a liberdade de imprensa, não vamos ficar de braços cruzados e observar. Vamos lutar por uma imprensa livre e fazer surgir uma democracia mais forte dos desafios actuais.”

Plantu, cartoonista

Fonte UNESCO