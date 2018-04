DJ Wilson Honrado ‘acelera’ no Mr. Outlet após rali

O DJ Wilson Honrado vai dar ‘andamento’ à noite do Porto Santo, este sábado, no espaço Mr. Outlet, em pleno centro da cidade Vila Baleira.

Wilson Honrado é uma das vozes mais conhecidas da rádio em Portugal e como DJ já subiu por duas vezes ao palco do MEO Arena, como ‘opening act’ para Beyoncé e também no ‘Move Ya Body’, onde actuaram Rihanna e asa Pussycat Dolls.

A energia contagiante das suas actuações tem garantido presenças repetidas em grandes eventos como o Meo Marés Vivas, o Festival do Crato, ou o EDP Live Bands.

Wilson Honrado entrou em 2017 perante 50 mil dançantes na passagem de ano de Viseu. Antes, terminou o ano com uma memorável actuação nas festas de final de ano da Cidade de Lisboa, no Terreiro do Paço.

Da Rádio Comercial para as cabinas, este conhecido DJ mostra uma capacidade rara de animar qualquer público com um mix musical ecléctico, onde não faltam os grandes sons do momento.

Como referido, irá actuar no dia 14 de Abril, sábado, no Mr. Outlet, no Porto Santo, onde já esteve, contou ao DIÁRIO. “Mas é a primeira vez que vou tocar no arquipélago da Madeira”, revelou o DJ nascido em 1976 em Angola, mas que cresceu no Algarve, esperando que a noite de sábado seja “animada”. “Vou fazer por isso”, prometeu Wilson Honrado, que deseja poder contar com muito público. “Se houver muita gente disposta a divertir-se e a dançar a coisa é sempre melhor”, opinou o DJ, que “tem ideia de algumas coisas que quer tocar”. “Mas o normal é as coisas fluírem conforme aquilo que o público estiver a aderir melhor”, disse.

Wilson Honrado falou ainda da Ilha Dourada. “É uma ilha fantástica e espero ter a oportunidade de dar um mergulho, porque a praia do Porto Santo é fabulosa e o tempo é sempre bom”, ‘acelerou’ o DJ.