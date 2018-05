DJ mundial Thomas Gold vem ‘abalar’ Semana do Mar

É um dos ‘habitués’ dos maiores festivais do Mundo, do ‘Tomorrowland’ ao ‘Creamfields’, ao ‘Coachella’ e ‘Sensation White’, registando passagens pelos mais icónicos clubes nocturnos internacionais casos do Green Valley, Pacha Nova Iorque, Ministry of Sound e Space de Miami. Referimo-nos a Thomas Gold, DJ alemão com uma vasta legião de seguidores que tem aumentando também com a ajuda das mediáticas parcerias com Axwell, Tiesto, David Guetta, entre outros ‘monstros’ da música electrónica.

Depois de uma curta passagem pela Madeira em 2015 para actuar no ‘Madeira RFM Dance Event’, na Praça do Povo, Funchal, eis que Thomas Gold se prepara para regressar à ilha para realizar a sua estreia no norte, mais precisamente no Porto Moniz, no âmbito do grande cartaz de Verão que atrai milhares todos os anos: a Semana do Mar, uma iniciativa organizada pela autarquia liderada por Emanuel Câmara.

Thomas Gold, que curiosamente começou a carreira na área do trance, logo percebeu que tinha mais jeito para o house, tornando-se rapidamente num dos talentos do universo da música de dança internacional. Ele, que já ganhou o prémio ‘Rising Star 2010’, pelo reputado portal Beatport, tem vindo a editar por várias marcas de referência como Toolroom Records, Phazing, Spinnin’ Records e Size Records.

O DJ alemão, que tem actuação marcada a noite de 28 de Julho, na Semana do Mar do Porto Moniz, tem trabalhado de perto com nomes como Fatboy Slim e Dirty South, além de remisturar temas de Adele, Lady Gaga, OneRepublic e Miike Snow. ‘Set Fire to Rain’, por exemplo, atingiu 15 milhões de visualizações no Youtube e as suas versões continuam a marcar presença nas pistas de dança de todo o mundo. Mais recentemente lançou ‘The Chant’, um autêntico hino da música de dança.

O alemão tem vindo a Portugal algumas vezes, uma das quais na recta final do ano passado, para actuar na maior festa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Na ocasião, falou com os ‘media’: “Os portugueses estão abertos a qualquer coisa e são muito positivos. Sou sempre bem recebido e toda a gente com quem falo é muito simpática. Eu acho que as pessoas só se querem divertir quando saem e, para um DJ, não há nada melhor que este público”.

A vinda de Thomas Gold à Semana do Mar é proporcionada através do Grupo do Café do Teatro, entidade responsável pela componente de animação nocturna daquele cartaz no Porto Moniz.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a Semana do Mar, que se realiza de 23 a 29 de Julho, já tem confirmados concertos de dois grandes nomes: Quim Barreiros (26 de Julho) e Anselmo Ralph (27 de Julho), além de inúmeras actividades desportivas, mostras gastronómicas e animação variada.

No ano passado, segundo a Câmara do Porto Moniz, passaram pela Semana do Mar cerca de 80 mil pessoas.