DJ Dadda actua no NOS Summer Opening 2018

É a mais recente ‘aquisição’ do NOS Summer Opening 2018, festival que decorre nos dias 20, 21 e 22 de Julho, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, com organização da Puppetry Productions. Trata-se do DJ Dadda, que trará ao Funchal, a 21 de Julho, o melhor da música urbana, ele que é tido como um consumidor (e divulgador) “insaciável” dos géneros r&b, dancehall e hip-hop.

O seu percurso começou em 2010 no mundo soundsystem com os Rastafire Sound. Desde cedo foi considerado dos melhores DJs no panorama reggae & dancehall tendo percorrido o país a tocar, incluido em festivais de referência como o MEO Sudoeste, o Sumol Summer Fest e alguns dos principais certames académicos.

Em 2014 começou a sua carreira a solo, desta vez no registo do hip-hop, tendo já actuado em quase todos os sítios de referência do género em Portugal.

Actualmente tem um programa de rádio (Bridgetown Radio) transmitido na Mega Hits.

Dadda tornou-se no DJ oficial de Plutónio e de Mishlawi, com quem tem andado na ‘estrada’, e está a preparar uma ‘mixtape’ com temas exclusivos de artistas nacionais de renome.