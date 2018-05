Dizer um ‘até já’ ao ‘Aqui Acolá’

O festival ‘Aqui Acolá’, na Ponta do Sol, chega hoje ao fim com uma diversidade de actividades ao dispor dos madeirenses e daqueles que nos visitam por esta altura.

Passando em revista o leque de iniciativas a serem desenvolvidas ao longo do dia de hoje, começamos pela ‘Retrospectiva’, um documentário de Eduardo Costa, a ser exibido no palco número quatro, pelas 14 horas. Esta produção à volta de questões sociais e históricas da Madeira que têm ganho prémios e reconhecimento internacional é um dos pontos de interesse do último dia do festival.

À mesma hora é exibida ‘A Revolta do Leite’, com repetição às 17 horas, sendo que às 15 horas sucede-se a peça ‘Fachos’ e uma conversa com Eduardo Costa. Já pelas 16 horas poderá vislumbrar o ‘L’ego do Meu Bairro’.

No palco número três, às 16 horas, poderá contemplar ‘Mulheres Como Eu...’, uma apresentação do grupo de teatro da Casa do Povo da Ponta do Sol com a encenação de Zé Abreu, que conta a história de várias mulheres e os seus amores e desamores.

No mesmo palco, às 18 horas, está agendada uma actuação de bailado em honra de Auguste Rodin, que se caraterizará por um misto de luz e de sombra, presentes nas mais belas obras. A visão estará a cargo de Companhia Madeira Ballet Theatrê.

Quando o relógio assinalar as 17 horas haverá música de rua com os ‘Camachofones’, uma das bandas de rua mais originais da Região, que se apresentam com uma energia e liberdade artística única, variando os seus géneros sonoros, que passam desde o jazz até o afrobeat.

O Quarteto Moritz será também outro dos grupos presentes no festival ‘Aqui Acolá’, neste caso no palco um, a partir das 19h30, explorando o universo da Braguinha, instrumento tradicional da Madeira, num panorama musical que remete às suas raízes, mas com sentimentos do presente.

Já no palco dois, à mesma hora, apresenta-se a Orquestra de Salão Imperatriz Sissy. O grupo fundado por músicos húngaros a residir na Madeira apresentam um concerto que tem como base as operetas, mas que busca inspiração em outros géneros.

Em termos de música tradicional, o Grupo Folclore da Ponta do Sol actua entre as 16 e as 20h30, representando devidamente o concelho.

Intervenções de arte pública, exposições, workshops, etnografia e ainda efeitos visuais a cargo dos ‘Glitch Visual Artists’ são outras das propostas atractivas.