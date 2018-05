Divisão no CIL ‘alimenta’ réstia de esperança

Como é do conhecimento público, a Comissão de Instrutores da Liga (CIL) propôs ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que o Santa Clara seja punido, no máximo, com dez mil euros de multa, pela não inclusão do número mínimo de jogadores sub-23 nas fichas de jogo com o União, Gil Vicente e Varzim, entre as jornadas 25 e 27 da II Liga, como prevê o regulamento de competição. Mas, ao que apurámos, a proposta não teve votação unânime e, alegamente, a presidente da Comissão, Cláudia Vieira, terá feito valer o voto de qualidade para que o Conselho de Disciplina não vá além de uma multa pecuniária ao clube açoriano.

A ‘bola’ está, portanto, agora, nas mãos do órgão federativo, que tem por norma seguir as sugestões instrutórias, ainda que, atendendo à divisão no CIL e à audiência para as alegações finais, agendada apenas para 5 de Junho, possa inverter a decisão.

O União continua confiante, apesar do ‘murro no estômago’ e avança que “da acusação resulta omissão de pronúncia quanto ao facto de o Santa Clara ter utilizado na ficha de jogo 18 em vez de 17 jogadores, conforme estava obrigado”. “A acusação começa por referir que o União da Madeira denuncia essa infracção, contudo ao longo da exposição [33 páginas] esquece essa matéria, centrando-se apenas na questão dos sub-23. O que não deixa de ser no mínimo estranho, censurável e de uma enorme incompetência”, referiu o clube, que pondera avançar com uma queixa-crime contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, por não ter feito o ‘trabalho de casa’.

“Não cabe ao União controlar as fichas de jogo dos adversários mas sim a organização das competições. Não se compreende que a Liga não tenha levantado logo um auto contra o Santa Clara e que só o tenha feito passados três jogos, quando a Federação checa todas as jornadas, todos os jogos. Isto é a prova de que alguma coisa está mal, que não agiram no cumprimento dos regulamentos”, explicou o clube madeirense.

O União já garantiu também que se o Conselho de Disciplina optar por seguir as instruções do CIL que irá recorrer ao Conselho de Justiça da FPF e que, dessa forma, o campeonato da II Liga não poderá ser homologado.