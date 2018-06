Diversidade é riqueza de Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teceu ontem elogios aos “muitos Portugais” que garantem “riqueza” ao país e frisou que não pode ser tolerada discriminação nesta diversidade identitária.

No discurso do 10 de Junho, nos Açores, o chefe de Estado valorizou “um só Portugal” que existe, mas que é “feito de muitos Portugais, que podem e devem ser diversos”.

“Não toleraremos que [os vários Portugais] sejam discriminados naquilo que de essencial assinala o estatuto da nossa cidadania cívica, económica, social e cultural”, sublinhou.

“Nestes Açores justamente diferentes e autónomos”, o chefe de Estado valorizou aqueles que “por todo o mundo constroem dia após dia” a região autónoma e Portugal.

Os “compatriotas” da América do Norte, “tantos e tantos” partidos dos Açores e “para sempre ligados” ao arquipélago foram também lembrados na intervenção do Presidente da República.

“Estas ilhas são, também elas, testemunho vivo de uma saga (...) convidam a novos horizontes, mais esperança”, assinalou ainda.

A habitual Cerimónia Militar, que decorreu no centro de Ponta Delgada, contou com a participação de mais de mil militares dos três ramos das Forças Armadas.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se iniciaram no sábado, estenderam-se ainda a Boston e Providence, nos Estados Unidos da América, para onde o Presidente da República e o primeiro-ministro, António Costa, terão partido.

Para o final da tarde estava previsto a cerimónia do içar da bandeira nacional na Praça Municipal (’City Hall’) de Boston, onde teriam lugar várias iniciativas promovidas por associações da comunidade portuguesa e lusodescendente do Estado norte-americano de Massachusetts, designadamente o ‘Boston Portuguese Festival’.

As cerimónias terão terminado com um espectáculo de luzes e fogo no rio da baixa de Providence (Rhode Island), organizado pela comunidade portuguesa.

Portugal ponte no Atlântico

O presidente das comemorações do 10 de Junho, Onésimo Teotónio de Almeida, disse que Portugal, que abriu rotas em todo o planeta, pode “reassumir o papel de rampa de saída, de ponte sobre o Atlântico”.

“Lá de fora sentimos com afago todo este interesse por Portugal e pelos Açores, em particular, e bem gostaríamos que ele fosse mais do que apenas uma descoberta do país como paraíso de férias e aposentação. Queremos o reconhecimento de um Portugal que abriu rotas para as mais diversas partes do planeta e agora bem poderá reassumir esse seu papel de rampa de saída, de ponte sobre o Atlântico”, declarou.

O professor catedrático da Universidade de Brown, nos Estados Unidos da América, que falava em Ponta Delgada na cerimónia comemorativa do 10 de Junho, afirmou que Portugal é um “país moderno e aberto” alheio aos conflitos que decorrem em outras geografias do globo, que se pode “constituir como esse espaço privilegiado”.

Onésimo Almeida, também ele um emigrante nos Estados Unidos, de origem açoriana, considerou que o país se poderia transformar numa “ágora grega de encontro de culturas”, um “polo dinamizador que fortaleça a ligação entre a Europa e a América” e que utilize os Açores “como trampolim”, um papel desempenhado pelo arquipélago durante meio milénio.