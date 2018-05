Diversão no Dia Mundial da Criança

Várias actividades espalhadas pelos concelhos da Madeira assinalam, a partir de hoje, o Dia Mundial da Criança que se comemora a 1 de Junho. O DIÁRIO faz-lhe um roteiro com algumas iniciativas para que possa escolher as que mais se adequam às preferências dos mais jovens.

Pediatria do SESARAM anima crianças

O Serviço de Pediatriado do Hospital Central do Funchal promove desde o dia 28 de Maio, até 2 de Junho, um conjunto de actividades educativas e lúdicas para assinalar o dia junto das crianças internadas e das que se deslocam à consulta de de Hemato-Oncologia.

O programa de actividades, que decorrerá no Internamento da Pediatria, na área Pediátrica da Consulta Externa e no Centro de Desenvolvimento da Criança do Hospital Dr. Nélio Mendonça, contempla momentos dedicados à leitura de histórias, peças de teatro e de fantoches, espaços dedicados à elaboração de desenhos, pinturas e outras actividades de expressão plástica, modelagem de balões, pinturas faciais, entre outras actividades.

Festival Estrelinhas

Na Calheta, o dia da Criança é celebrado em parceria com as Escolas Básicas do 1º ciclo com Pré-Escolar, através da VI edição do Festival Estrelinhas. O evento acontece no dia 1 de Junho, a partir das 18:30h, no Porto de Recreio da Calheta, com a participação de 10 pequenos cantores.

Pelo palco do festival irão passar solistas e acompanhantes das 10 escolas do 1º ciclo do concelho, que apresentarão seis temas originais e quatro ‘covers. A abertura será feita por Verónica Pedra, vencedora da edição 2017 deste festival.

Actividades lúdicas em Câmara de Lobos

O dia da Criança será assinalado em todas as freguesias de Câmara de Lobos no dia 1 de Junho através de actividades interactivas, insufláveis e animação da responsabilidade da autarquia. Durante a manhã a festa é direccionada às crianças do Estreito e do Jardim da Serra. À tarde, segue para a Quinta Grande e o Curral das Freiras.

O Centro Cívico do Estreito recebe o espectáculo, ‘A Loja do Mestre André’ no dia 3 de Junho, às 16 horas. Uma iniciativa da Direcção de Serviços e Educação Artística.

Festa do unicórnio na Princelandia

A Princelandia promove, no dia 3 de Junho, a festa do Unicórnio, entre as 9h30 e as 12 horas. O espaço para princesas junta cor e fantasia para assinalar o dia da Criança.

A festa começa com um momento de relaxamento com o circuito spa (pintura de unhas de mãos e pés, pintura fantasia na cara, penteado e desfile na passadeira com música). Segue-se depois um lanche, muitos jogos e karaoke numa manhã de princesa. A festa tem um valor de 17.50 euros.

Hastear da bandeira azul

As crianças do Porto Moniz terão na próxima sexta-feira, uma manhã de festa e animação, entre as 9h30 e as 12 horas. Depois das actividades na frente mar da vila, as piscinas naturais acolhem o hastear da bandeira azul, numa cerimónia marcada para as 12h30.

Actividades desportivas em Machico

A Câmara Municipal de Machico programou para hoje, 30 de Maio, um vasto leque de actividades para as crianças das Escolas do Concelho, que terá lugar no Parque Desportivo de Água de Pena, durante esta manhã. Estão previstas actividades desportivas e lúdico-formativas; demonstrações com equipas cinotécnicas da GNR; fitness e zumba.

Concerto da Banda do Panda

O parque de Santa Catarina recebe, no dia 2 de Junho, o tão aguardado concerto da Banda do Panda, que este ano traz o Pocoyo e a Masha e o Urso, para cantar os êxitos musicais do canal infanto-juvenil como ‘O Meu Amigo Panda’, ‘Põe as Mãos no Ar’, ‘À Volta do Mundo’, ‘Salta, Salta Sem Parar’, entre muitas outras. Num espectáculo de entrada livre, as portas abrem às 14h30, e o concerto da Banda do Panda, uma produção da autoria da Lemon Live Entertaiment, numa iniciativa promovida pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal, tem horário previsto para as 16 horas com um programa repleto de actividades.

Este espectáculo contempla os maiores ‘hits’ da banda mais acarinhada pelas crianças portuguesas que vibraram com o festival em 2017 onde marcaram presença mais de 60 mil fãs.

Banda do Panda vai à Ribeira Brava

As actividades do Concelho da Ribeira Brava para assinalar odiada criança terminam domingo, 3 de Junho às 11 horas, com a actuação do Panda, na companhia do Pocoyo e da Masha e o Urso. Uma acção feita em parceria com o Diário de Notícias que promete trazer milhares de crianças e pais à frente mar da vila, onde está montada uma tenda gigante para acolher os visitantes. Noutra ponta da vila, o Pavilhão Luís Mendes acolhe muita animação, com ‘Vanusca e as amigas da pequenada’, Dr. Why, Sessões de Zumba entre outras actividades.

Actividades no La Vie

O La Vie promove, na sexta-feira, animação com insuflável. Das 17 às 20 horas há pipocas e pinturas faciais para todos.

No dia de 2 de Junho mantém-se o insuflável e as pinturas faciais, sendo que as pipocas serão substituídas por algodão doce. A 3 de Junho, às 16 horas, Leda Pestana - Contadora de Histórias promete animar e deliciar os mais pequenos com as suas histórias divertidas.