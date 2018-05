Discussão pelos prémios nas últimas jornadas

É verdade que os objectivos colectivos são, sempre, os mais importantes. Mas qualquer jogador gosta também das conquistas individuais. Nesse sentido, as duas últimas jornadas das I e II Ligas vão decidir os vencedores dos prémios Coca-Cola European Partners - Portugal para as equipas madeirenses nestas duas competições profissionais.

Na I Liga, o prémio de Jogador Mais Regular está a ser intensamente discutido entre os colegas Bebeto e Zainadine. Curiosamente, dois elementos fundamentais na coesão defensiva dos verde-rubros ao longo do campeonato. O defesa-direito brasileiro soma 174 pontos, enquanto o central moçambicano contabilizar apenas menos um.

Já no prémio de Melhor em Campo, a lista é liderada por Rodrigo Pinho, com cinco citações. Mas logo depois surge Charles, sabendo que volta a assumir a titularidade em Chaves, consequência da expulsão de Amir no jogo diante do FC Porto. Zainadine também contabiliza quatro citações.

Quanto ao prémio de Melhor Marcador, essa distinção será para Ricardo Valente ou Joel Tagueu. O reforço de Inverno tem sido um dos jogadores em destaque, evidenciando elevado índice de eficácia.

Na II Liga, o top-5 dos jogador Mais Regular só tem alvingros. A lista é liderada pelo guarda-redes Daniel Guimarães, seguido por Christian, Diogo Coelho, João Camacho e Ricardo Gomes. Na distinção para Melhor em Campo, Luan Santos (União) e Ricardo Gomes (Nacional) estão no topo da lista, ambos com quatro citações.

O prémio que parece já ter dono é o de Melhor Marcador na II Liga. Ricardo Gomes contabiliza 21 golos, numa época de grande nível. O avançado do Nacional é mesmo é melhor marcador da competição.