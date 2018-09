Discussão entre senhoria e inquilino acaba à facada

A cena de pancadaria que terminou em esfaqueamento há uma semana, no Largo do Pelourinho, está a ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ). Em causa, esteve uma violenta discussão entre inquilinos e senhoria na baixa do Funchal.

