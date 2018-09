Diogo Nóbrega e Gabriela Silva, ambos do Jardim da Serra, venceram no passado sábado o IX Aquatlo de Santa Cruz 2018, competição organizada pela ARTM em parceria com o Galomar, pontuável para o Circuito Regional de Triatlo e para os Campeonatos Regionais Individuais e Clubes Jovens.

A tarde competitiva iniciou-se pela competição principal, composta por 750 metros de natação seguidos...