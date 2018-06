Diogo Machado venceu final nacional de esgrima

O atirador Diogo Machado, do 1º de Maio, venceu a prova de benjamins B (sub-9) de florete, nas Finais Nacionais de Esgrima, disputadas no passado fim-de-semana no Centro de Alto Rendimento de Anadia.

Diogo Machico triunfou com 12 vitórias em 12 assaltos, num total de 36 toques dados e apenas 5 sofridos. O seu colega de equipa Charles Khoury foi 3º classificado.

Luís Pires, do mesmo clube, também conquistou o bronze nos infantis, depois de vencer quatro eliminatórias. Por seu lado, Miguel Oliveira foi 10º, Rodrigo Catanho 12º e Guilherme Freitas 32º. Estes três atletas também competiram no seu escalão, os benjamins A, com Rodrigo Catanho a ser 5º, Miguel Oliveira 11º e Guilherme Freitas 14º.

Nos iniciados femininos, Cláudia Gomes (Santanense) passou em 2º lugar para o quadro de eliminatórias, mas perdeu a eliminatória que lhe daria acesso ao pódio, terminando em 5º lugar. Sara Mota foi 13ª.

Nos iniciados masculinos, Luís Pires, Mateus Nóbrega e Guilherme Freitas classificaram-se em 17º, 26º e 29º respectivamente, enquanto nos cadetes Cláudia Gomes terminou em 6º lugar, Sara Mota foi 11ª e Laura Freitas 15ª, em femininos, e Diogo Gouveia foi 14º e Mateus Nóbrega 31º, em masculinos. N.G.