Diogo Goes assume provocação com nova mostra

Cerca de 50 trabalhos das séries ‘Caprichos de Goes’ e ‘365 dias para ser como um jumento’ foram combinadas com várias outras dezenas de obras especificamente desenvolvidas para ‘Mamã, eu não quero ser pós-moderno!’, a nova exposição do artista plástico madeirense Diogo Goes, para ver a partir do dia 5 de Julho na Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira. Esta exposição, diz o autor, “é uma contínua provocação ao espectador, pela crítica societária que realiza com múltiplas referências à história da arte, à literatura, ao erotismo, ao animalesco”.

Feita de grandes, médios e pequenos formatos, a mostra junta desenho, pintura e instalação, contando também com alguns trabalhos da autoria de alunos da Escola da APEL, através do projecto APELarte 2018, são trabalhos realizados em diálogo ou interpretando obras do artista madeirense. Sobre as técnicas usadas, Goes recorreu ao acrílico e pastel de óleo, esferográfica sobre papel no desenho, e à pintura em acrílico sobre tela, trabalhos a distribuir pelos três andares da galeria.

Nesta incursão, o autor pretende “elaborar uma crítica ao discurso estético da contemporaneidade e à apócope do ‘Pós-modernismo’, revisitando o livro ‘O Pós-moderno explicado às crianças’ de Jean-François Lyotard”, revela no texto de apresentação.

Licenciado em Artes Plásticas - Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Goes fez ainda formação nas áreas de Gestão e Financiamento de Organizações e Projectos Culturais, e em Pedagogia. Tem exposto regularmente na Madeira, a par de marcar presença também fora da Região.

‘Mamã, eu não quero ser pós-moderno!’ inaugura pelas 18h30. Pode ser vista até dia 26 de Setembro.